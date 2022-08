C’è grande curiosità per il sorteggio dei gironi della Champions League 2022/23 , che si terrà a partire dalle ore 18 ad Istanbul, in Turchia. In fermento i tifosi delle quattro squadre italiane che parteciperanno alla massima competizione europea per club. Quattro le fasce da otto squadre ciascuna. Milan in prima, Juventus in seconda, Inter e Napoli in terza. Ci sono poi alcune regole che guidano l’estrazione. Innanzitutto, non si possono affrontare società della stessa fascia né della stessa federazione. Inoltre, c’è, che tutela l’audience e le televisioni.tra le due serate in cui si giocano i match della fase a gironi. Dunque, Inter e Juventus in giorni differenti, e così pure Milan e Napoli.