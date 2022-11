Nyon (Svizzera): Napoli, Inter e Milan. La cerimonia inizia alle ore 12 e vede coinvolte le 16 squadre più d'Europa, che nella prima fase hanno concluso al primo e al secondo posto i loro rispettivi gironi. Il Napoli, prime della classe", ad eccezione rispettivamente di Chelsea e Bayern Monaco, oltre al Napoli naturalmente. Le gare d'andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo, con calcio d'inizio previsto sempre per le ore 21. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale avverrà venerdì 17 marzo 2022. Sono tre le squadre italiane protagoniste al sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 che si svolgono quest'oggi presso la Casa del Calcio Europeo di(Svizzera):. La cerimonia inizia alle ore 12 e vede coinvolte le 16 squadre più d'Europa, che nella prima fase hanno concluso al primo e al secondo posto i loro rispettivi gironi. Il Napoli, unica squadra italiana a chiudere al primo posto nel girone , può affrontare le seconde classificate ad accezione di Liverpool, Inter e Milan. Il Milan e l’Inter, invece sono attese da una delle "", ad eccezione rispettivamente di Chelsea e Bayern Monaco, oltre al Napoli naturalmente. Le gare d'andata sono in programma per ilfebbraio. Quelle di ritorno, con calcio d'inizio previsto sempre per le ore 21. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale avverrà venerdì 17 marzo 2022.

Le 16 squadre che partecipano al sorteggio

TESTE DI SERIE

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

Borussia Dortmund (GER)

Club Brugge (BEL)

Eintracht Francoforte (GER)

Inter (ITA)

Lipsia (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Il regolamento

In questa fase non si possono affrontare squadre appartenenti alla stessa federazione: in più non possono essere accoppiati club che si sono affrontati giù nella fase a gironi. Non esiste più la regola del gol in trasferta, di conseguenza le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari, e poi - in caso di ulteriore parità - ai calci di rigore.

Le date degli ottavi di finale

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l'andata (due gare al giorno) e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due gare al giorno). Le otto squadre qualificate giocheranno i quarti di finale, sempre andata e ritorno, nel mese di aprile. Il sorteggio di quarti, semifinali e finale è già fissato per venerdì 17 marzo 2023. A maggio sono previste le semifinali, mentre il 10 giugno 2023 andrà in scena la finalissima a Istanbul (Turchia).

Andata*

14-15 febbraio

21-22 febbraio

Ritorno*

7-8 marzo

14-15 marzo

*Tutte le partite iniziano alle ore 21:00

Sorteggio ottavi: dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. E’ possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della UEFA.

