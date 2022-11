Champions League è giunto alla conclusione. Le 32 squadre si sono sfidate all’interno degli otto raggruppamenti rispettando un calendario reso anomalo dai Mondiali in Qatar, e quindi molto pieno di impegni ravvicinati. Tra le note più positive c’è Manchester City e Bayern Monaco, infine, sono i top club che hanno lanciato i segnali di forza più chiari. Ora la competizione si fermerà per un periodo piuttosto lungo, gli ottavi di finale andranno in scena tra febbraio e marzo. Lunedì 7 novembre si conosceranno intanto gli accoppiamenti. Una data quindi da cerchiare in rosso, soprattutto per scoprire i prossimi ostacoli delle nostre italiane. Un anno fa l’urna comunicò le sfide dopo il secondo tentativo, a causa di Il tour de force della fase a gironi diè giunto alla conclusione. Le 32 squadre si sono sfidate all’interno degli otto raggruppamenti rispettando un calendario reso anomalo dai Mondiali in Qatar, e quindi molto pieno di impegni ravvicinati. Tra le note più positive c’è l’exploit del Napoli , che ha messo alle sue spalle tutte le rivali del gruppo A (Liverpool, Ajax e Rangers) e con il miglior attacco, maturato tramite prestazioni impressionanti, ha spaventato tutta l’Europa. L’Inter è riuscita a qualificarsi sorprendendo il Barcellona, eliminato prima della fase finale per il secondo anno consecutivo., infine, sono i top club che hanno lanciato i segnali di forza più chiari. Ora la competizione si fermerà per un periodo piuttosto lungo, gli ottavi di finale andranno in scena tra febbraio e marzo.si conosceranno intanto gli accoppiamenti. Una data quindi da cerchiare in rosso, soprattutto per scoprire i prossimi ostacoli delle nostre italiane. Un anno fa l’urna comunicò le sfide dopo il secondo tentativo, a causa di un errore nella prima occasione . Così l’Inter dovette affrontare il Liverpool invece che l’Ajax mentre la Juventus si scontrò con il Villarreal. Entrambe furono eliminate.

Ad

SORTEGGIO OTTAVI: DATA E ORARIO

Champions League Atletico mai così male in Europa con Simeone: buio pesto per il Cholismo 3 ORE FA

Il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Champions League 2022/23 si terrà il 7 novembre alle ore 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Al termine saranno sorteggiati anche i sedicesimi di Europa League e di Conference League.

SORTEGGIO OTTAVI: IL CALENDARIO DELLE SFIDE

Andata*

14-15 febbraio

21-22 febbraio

Ritorno*

7-8 marzo

14-15 marzo

*Tutte le partite iniziano alle ore 21:00

Inzaghi: "In Spagna si ricorderanno di noi, ora l'ultimo passo"

SORTEGGIO OTTAVI: LE SQUADRE QUALIFICATE

Prima fascia

Napoli

Porto

Bayern Monaco

Tottenham

Chelsea

Real Madrid*/Lipsia

Manchester City

PSG*/Benfica*

Seconda fascia

Liverpool

Club Brugge

Inter

Eintracht

Milan/Salisburgo

Real Madrid*/Lipsia/Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

PSG*/Benfica*

*Già qualificato

SORTEGGIO OTTAVI: COME FUNZIONA

Nessuna squadra può affrontarne una già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione. Un incrocio tra club della stessa nazione, così come tra due partecipanti allo stesso girone, è infatti possibile solo dai quarti di finale. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Le teste di serie (prima fascia) giocano in trasferta all’andata e in casa al ritorno.

SORTEGGIO OTTAVI: DOVE VEDERLO IN TV E LIVE STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. E’ possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della UEFA.

Klopp: "Napoli incredibile, può arrivare in finale"

Champions League Il Napoli perde ma è primo: 2-0 Liverpool firmato Salah-Nunez 20 ORE FA