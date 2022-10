Per la prima volta nella propria storia il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Dopo il roboante 6-1 di Amsterdam di martedì scorso, i ragazzi di Spalletti rifilano un poker di reti all’Ajax facendo esplodere di gioia un Maradona sold out e traboccante di entusiasmo. Una prestazione siderale quella del Napoli, che ha regalato giocate spettacolari e corali, concedendo poco o nulla ai lancieri e soprattutto costruendo azioni da playstation come quelle del gol di Lozano o di Raspadori (primo italiano dai tempi di Ravanelli e Del Piero a trovare il gol in tre partite consecutive di Champions League). Al termine della partita, Spalletti tesse le lodi del suo gruppo e rimarca l’impresa fatta dalla propria squadra.

"Sono il primo allenatore ad aver guidato i ragazzi che sono stati in grado di fare qualcosa di immenso – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport - In questa qualificazione c’è la voglia e la determinazione di far bene in questa competizione. Sono stati bravi i giocatori ad assorbire tutta la carica dell’ambiente, si viene coinvolti e trascinati dal pubblico, quasi mi girava la testa con le urla dello stadio”.

Spalletti ha anche parlato del divertimento nel vedere il Napoli di quest’anno giocare spiegando come sia soprattutto una questione di letture di spazi: “Gli schemi non esistono più nel calcio, gli spazi non sono più fra le linee ma tra gli avversari. Diventa fondamentale quindi saperli riconoscere nei tempi giusti, col coraggio di cominciare sempre le azioni. La Champions ha fatto vedere di nuovo quanto è difficile: sull’unica distrazione, con Anguissa infortunato, l’Ajax ha rimesso in piedi la partita. Ogni volta che si abbassava il ritmo e che siamo mancati di continuità, loro sono arrivati davanti al portiere”.

"Raspadori straordinario nel palleggio, con Osimhen giochiamo in modo diverso"

Nella magica serata del Maradona, c’è stata gloria anche per Victor Osimhen, subentrato al posto di Raspadori ad inizio ripresa e capace di trovare il gol che ha chiuso il match: “Con Victor facciamo le cose in modo diverso, poi non sapevamo a che punto fosse in termini di condizione, perché ha fatto pochi allenamenti con noi e nemmeno troppo intensi visti i tanti impegni ravvicinati. È abbastanza capoccione nell’andare avanti e quindi è finito in fuorigioco. Anche se non ha partecipato come al solito alla fase difensiva, il suo ingresso serviva perché senza Anguissa bisognava allungare la squadra ripartendo da metà campo: gli avversari hanno pressato bene e partire dal basso poteva essere un rischio. Con Raspadori sicuramente palleggiamo di più e meglio, è il calciatore adatto per fare questo giochino del 4-3-2-0 perché ogni tanto scompare lì davanti ed è straordinario quando realizza”.

