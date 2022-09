Calcio

Spalletti dopo Napoli-Liverpool 4-1: "Goduria? Serve lucidità, se siamo a questo livello..."

CHAMPIONS LEAGUE - Luciano Spalletti dopo lo storico 4-1 sul Liverpool riporta tutti sulla terra con una lezione di realismo: "Bisogna essere lucidi: è una partita che si può fare, se c'è il giusto atteggiamento. Se sei di questo livello lo devi far vedere sempre. Se ora ti lasci andare ad atteggiamenti non corretti vuol dire che non sei di quel livello. Serve lucidità, lo ripeto".

00:01:54, 2 ore fa