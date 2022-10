Calcio

Spalletti: “I complimenti al Napoli? Non cambieremo atteggiamento, niente cervelli distratti in campo"

CHAMPIONS LEAGUE - Alla vigilia del match contro l’Ajax, il tecnico del Napoli non si fa incantare dai tanti complimenti ricevuti, rispondendo per le rime a quelli dell’allenatore degli avversari olandesi: “Ha esagerato, gli dico di stare tranquillo che non modificheremo il nostro atteggiamento. Ci siamo creati questa opportunità sulla pelle, adesso giochiamo sempre col massimo dell’attenzione”.

00:01:01, un' ora fa