PSG, la minaccia maggiore della seconda fascia, e nel doppio confronto con la formazione della Bundesliga partono con i favori del pronostico. Soprattutto se, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, gli uomini di Spalletti riusciranno a mantenersi ai livelli di questi primi mesi, nei quali sono stati devastanti sia in Italia che in Europa. Anche quando non c'era Osimhen, e pure quando è stato assente il geniale Kvaratskhelia. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è stato, per una volta, clemente nei confronti delle italiane, di tutte quante. Milan e Inter, infatti, hanno schivato i guai peggiori e pescato rispettivamente Tottenham Porto . Mentre il Napoli, che alle urne di Nyon era testa di serie, è stata accoppiata insieme all' Eintracht Francoforte , club tedesco detentore dell'Europa League. I partenopei quindi non avranno a che fare con il, la minaccia maggiore della seconda fascia, e nel doppio confronto con la formazione della Bundesliga partono con i favori del pronostico. Soprattutto se, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, gli uomini di Spalletti riusciranno a mantenersi ai livelli di questi primi mesi, nei quali sono stati devastanti sia in Italia che in Europa. Anche quando non c'era, e pure quando è stato assente il geniale

SPALLETTI: "EINTRACHT DIFFICILE DA AFFRONTARE"

Luciano Spalletti ha commentato ai canali ufficiali della sua squadra il prossimo impegno europeo ed è apparso soddisfatto: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere”. Il tecnico degli azzurri ha però messo in guardia sulla futura rivale: “Comunque l’Eintracht Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile affrontarla”. Le due gare contro l'Eintracht Francoforte si terranno martedì 21 febbraio e mercoledì 15 marzo, con il ritorno al Maradona davanti al pubblico napoletano. Il Napoli, che a questo punto dovrà puntare con forza al passaggio del turno, ha quindi tempo per prepararle. Prima deve sicuramente pensare a mettere in fila altri mattoncini per lo Scudetto.

