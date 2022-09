Calcio

Spalletti verso Napoli-Liverpool: ""La Champions è il luna park del calcio, che emozione!"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Napoli parla in conferenza stampa alla vigilia del debutto europeo contro il Liverpool al Maradona: "Partecipare a questa competizione è un premio al grande campionato fatto l'anno scorso. In Champions una palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita, è questa la differenza sostanziale rispetto al campionato".

00:01:27, 4 ore fa