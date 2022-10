girone della morte" con Bayern e Barcellona. I nerazzurri però non si sono abbattuti per un’urna che pareva tremenda e addirittura con 90 d’anticipo Steven Zhang, che ai microfoni di SKY ha fatto i complimenti e ha fatto chiarezza sulle voci di presunta cessione del club da parte della famiglia cinese. Per il secondo anno di fila l’Inter approda fra le migliori 16 nella massima competizione europea. Un traguardo non scontato alla vigilia, visto che la squadra di Inzaghi era stata inserita nel "" con Bayern e Barcellona. I nerazzurri però non si sono abbattuti per un’urna che pareva tremenda e addirittura con 90 d’anticipo sono riusciti a guadagnarsi la chance di giocare gli ottavi di finale per la gioia del presidente di, che ai microfoni di SKY ha fatto i complimenti e ha fatto chiarezza sulle voci di presunta cessione del club da parte della famiglia cinese.

“Allenatore e giocatori stanno facendo bene, il lavoro fatto negli ultimi 4-6 anni è stato fatto per migliorare il club e si vede. Passare il turno è una bella notizia per il nostro futuro. Cedere il club? Non sto parlando con alcun investitore e l'Inter non è in vendita. Negli ultimi 3-4 anni la società è al centro di diverse speculazioni ma siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente. Ogni estate tutti vedono che cerchiamo di migliorare la rosa ed è accaduto anche quest'anno, abbiamo fatto di tutto per rendere la squadra più competitiva. Questa seconda qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e i tre titoli negli ultimi 18 mesi sono un ottimo record in questi miei anni. Abbiamo dimostrato di essere vincenti dentro e fuori dal campo".

"Inzaghi allenatore top, vogliamo trattenere Skriniar"

Grande artefice di questo primo grande traguardo tagliato è Simone Inzaghi, che fino a qualche settimana fa pareva addirittura in bilico, ma che invece Zhang incensa con parole al miele.

"Simone Inzaghi è sicuramente un allenatore top. è resiliente anche di fronte alle difficoltà, le supera. la squadra si è allenata bene e superando un girone così difficile abbiamo visto a che livello siamo arrivati, è una prova di quanto fatto. Dedico questa vittoria ai tifosi che ci criticano ma sostengono sempre e a chi lavora in ogni angolo della società".

Prima di congedarsi il presidente ha voluto anche lanciare un messaggio ai tifosi in merito al futuro di Skriniar , in scadenza, e che il club farà di tutto per trattenere a Milano.

"È un giocatore incredibile, lui sa quanto io ci tenga che rimanga. Sono fiducioso"

