Il progetto Superlega ha lasciato degli strascichi enormi negli assetti e alleanze dei grandi club europei. L'attuale presidente dell'ECA e del PSG Al Khelaifi è diventato il promotore dei valori simbolo della Uefa e delle società contrarie alla rivoluzione tentata dalla Juventus e altri big club europei. Nelle parole rilasciate al programma Football talks, il qatariota è tornato a esprimere la sua ferma condanna alla Superlega: "Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi. Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione. L'ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l'ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all'ECA siamo fortemente contrari alla Superlega".

Questa mattina l'Equipé ha lanciato delle indiscrezioni sull'attuale rapporto tra Al Khelaifi e il presidente della Juventus Agnelli. Secondo il quotidiano francese, il dirigente del PSG era al corrente di tutte le informazioni riguardanti la Superlega e avrebbe informato il presidente UEFA Ceferin sull'andamento del progetto. Per Agnelli il ruolo di Al Khelaifi sarebbe assimilabile a quello di una spia, dal momento che sarebbe uscito solo in un secondo momento dal comitato fondatore della Superlega.

