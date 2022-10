Calcio

Tottenham, Conte: "Le mie squadre non hanno mai subito sei, sette o otto gol. Non mi piace concedere molti spazi"

CHAMPIONS LEAGUE - Il Tottenham, terzo in classifica in Premier League, si prepara alla trasferta di Francoforte. In Europa gli Spurs hanno vinto la prima gara contro il Marsiglia mentre sono usciti sconfitti dal confronto con lo Sporting. Antonio Conte ha parlato dei rivali e anche dello stile di gioco delle sue squadre, improntato ad una maggiore solidità difensiva.

