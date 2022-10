Antonio Conte e il suo Tottenham che, a Londra, contro lo Sporting Lisbona Un sogno durato pochi istanti e infranto da una chiamata del VAR destinata a far discutere. Beffa tremenda pere il suo Tottenham che, a Londra, contro lo Sporting Lisbona pareggia 1-1 in maniera rocambolesca . I londinesi vanno sotto per mano di Edwards al 22', riacciuffano il match all’80’ grazie a un gol di Bentancur (su assist di Perisic) e poi trovano anche il gol vittoria e qualificazione all’ultimissimo minuto di recupero con Kane, rete che però viene annullata per un fuorigioco veramente millimetrico di Emerson Royal, autore della sponda per il numero 9 degli Spurs.

Una decisione che ha letteralmente mandato su tutte le furie Antonio Conte che, dopo essere esploso in un’esultanza liberatoria e distensiva insieme a tutto il suo staff dopo il gol, ha sfogato tutta la sua frustrazione contro l’arbitro Dennis Makkelie e i suoi assistenti per una decisione ritenuta ingiusta e allucinante. “Why? Why?”, la parola più volte urlata dall’ex tecnico di Juventus e Inter, che si è beccato pure un cartellino rosso che lo costringerà in tribuna nella decisiva trasferta a Marsiglia. Ed ora il Tottenham dovrà giocarsi la qualificazione nell’infuocato Velodrome contro l’OM dell’ex compagno di squadra Igor Tudor, che può solo sperare in una vittoria per sognare un insperato accesso agli ottavi, mentre a Kane e compagni basterà un punto per evitare l'eliminazione e garantirsi il passaggio del turno.

Anche ai microfoni coi giornalisti in zona mista prima e in seguito in una breve ma infuocata conferenza stampa, Conte non ha nascosto tutto il suo malcontento parlando di disonestà e ingiustizia.

"La palla era davanti a Kane, non capisco come sia stata tirata la linea dell’offisde dal VAR perché il gol era regolare. È molto difficile commentare questa decisione, il VAR sta creando molti danni. Dobbiamo accettare anche se abbiamo subito una grande ingiustizia. Voglio vedere se in un altro stadio, con un altro contesto di pubblico e in un ambiente più calcio l’arbitro e i suoi assistenti avrebbero preso la decisione di annullare un gol del genere. Anche se avremo a disposizione due risultati su tre nel prossimo match non riesco a vedere nulla di positivo da questa serata. Non c’è nulla di onesto in quello è successo oggi. Perché sono stato cacciato? Dopo la decisione di non concedere il gol, tutti sono entrati in campo per protestare ma alla fine il rosso l’hanno mostrato a me perché sono il più popolare...”.

