Calcio

Verso Milan-Chelsea - Allenamenti Milan: De Ketelaere infortunato, Messias prova a recuperare

MILAN - Si allunga la lista degli assenti in vista di Milan-Chelsea: De Ketelaere ha saltato la rifinitura e non sarà della partita, mentre Messias è tornato in campo, svolgendo un lavoro personalizzato.

00:07:01, un' ora fa