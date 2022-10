”. Le parole cariche di orgoglio di Simone inzaghi , al termine della girandola di emozioni e gol che è stata Barcellona-Inter , riassumono bene l’orgoglio e la pazzia per una prova carica di coraggio e che – pur se accompagnata da un 3-3, che lascia un po’ d’amaro d’amarezza e tanto orgoglio per l’andamento del match – entra di diritto fra le prestazione più belle dell’Inter in campo europeo. Già perché l’Inter prima di stasera era sempre uscita sconfitto dal Camp Nou in Champions League, 5 sconfitte in altrettante trasferte con un solo gol segnato e quattro match a bocca asciutta. Questa volta però Skriniar e compagni hanno risposto presente, infischiandosene delle assenze, dei veleni e di un pubblico caldo e voglioso di vendicare l’1-0 patito a San Siro otto giorni prima.