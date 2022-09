Siamo solo alla seconda giornata, ma l'Inter si gioca già tantissimo in Champions League: i nerazzurri di Simone Inzaghi, che al debutto hanno perso 2-0 contro il Bayern Monaco a San Siro, cercano il riscatto alla Doosan Arena contro il Viktoria Plzen, che al primo turno ha rimediato una sonora sconfitta per 5-1 contro il Barcellona al Camp Nou. All'Inter serve una vittoria per dare continuità al soffertissimo successo di sabato in campionato contro il Torino, un 1-0 firmato Brozovic. Il match è in programma martedì 13 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.45. Arbitra l'incontro lo svizzero Sandro Scharer.

Ad

Viktoria Plzen-Inter: le probabili formazioni

Serie A Romelu Lukaku torna a Milano: in campo contro la Roma dopo la sosta 19 MINUTI FA

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1) - Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.: Bilek.

INTER (3-5-2) - Onana; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera).

Inzaghi: "Neuer e Onana hanno parato uguale, però perdiamo 2-0"

Viktoria-Plzen-Inter: dove vederla in tv e live streaming

Viktoria Plzen-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Infinity+ su pc, tablet e smartphone. Sul sito e sulla app di Eurosport sarà disponibile la diretta scritta della partita.

Viktoria Plzen-Inter: i precedenti

Viktoria Plzen-Inter: i precedenti Viktoria Plzen e Inter si affrontano per la prima volta nelle coppe europee. Per i nerazzurri si tratta della sfida numero 21 contro una squadra ceca: il bilancio finora è di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il Plzen affronta per la 13esima volta una formazione italiana: nei precedenti hanno raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Xavi: "Noi favoriti? No, con Inter e Bayern sarà battaglia"

Serie A Inzaghi: "Handanovic? Con Onana ci sarà alternanza" 16 ORE FA