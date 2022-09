Viktoria Plzen-Inter: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

CHAMPIONS LEAGUE - I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il ko all'esordio contro il Bayern Monaco a San Siro, cercano il riscatto alla Doosan Arena in un match valido per la seconda giornata del Girone C. Si gioca martedì 13 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.45. L'arbitro dell'incontro è lo svizzero Sandro Scharer.