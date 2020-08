Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Gian Piero Ventura può tornare immediatamente in pista dopo le dimissioni di qualche giorno fa dalla panchina della Salernitana: come rivela Alfredo Pedullà il Watford, fresco di retrocessione in Championship, sta pensando anche a lui come suo nuovo allenatore.

