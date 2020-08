Dopo il West Bromwich e il Leeds United del Loco Bielsa, è la squadra di Scott Parker a conquistare l'ultimo pass per la massima competizione inglese. A Wembley la finale dei playoff di Championship viene decisa da una doppietta del difensore Joe Bryan, con un gol per tempo nei supplementari

a breve il servizio completo...

Il Fulham torna in Premier League dopo un anno di Purgatorio in Championship. A strappare il pass per la massima competizione inglese ci ha pensato il difensore classe '93 Joe Bryan, protagonista assoluto nella finale-derby playoff contro il Brentford giocata in un Wembley vuoto. Prima con una "finta" su una punizione dalla trequarti al 105' (quando tutti si aspettavano il traversone, il terzino sinistro ha beffato il portiere avversario con un tiro, imprendibile, sul primo palo). Poi con un tap-in al 117' dopo una bellissima azione corale dei Whites. Inutile il gol dei Bees allo scadere dei supplementari firmato da Dalsgaard.

