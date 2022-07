Da giocatore a imprenditore. L'ex attaccante del Milan Maxi Lopez è ad un passo dal rilevare la proprietà del Birmingham City, club che milita in Championship. L'argentino ha operato all'interno di una cordata composta tra gli altri dall'imprenditore Paul Richardson, padrone del marchio di abbigliamento Hera. Nelle prossime settimane è attesa l'ufficialità con il consiglio di lega della Football League che dovrà esprimersi sul cambio di governance del club.

"È un giorno felice per noi e per tutti i fan dei Blues. Sono i nostri soldi. Ho lavorato per questo per quasi un anno. Penso che sia un progetto enorme. C'è un grande potenziale in questa squadra. Quando abbiamo parlato di questo progetto con Paul Richardson, credevamo di poter fare un grande lavoro in città, per i tifosi e per la squadra" queste le parole di Maxi Lopez rilasciate oggi. L'ex calciatore aveva appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate dopo l'ultima esperienza alla Sambenedettese.

