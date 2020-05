Che forza Sinisa Mihajlovic: si allena in autonomia e sicurezza a Casteldebole

Questa mattina è uscito per allenarsi: corsetta, addominali e via a preparare e pilotare gli allenamenti individuali dei suoi giocatori del Bologna, dalla camera d’albergo. Sinisa Mihajlovic è tornato in campo, al centro di allenamento rossoblu e si prepara, in tutti i modi, alla ripartenza del campionato.

Sinisa Mihajlovic non si vuole fermare e non si fermerà. Nella mattinata del 6 maggio, dalle 9:30 il tecnico del Bologna si è allenato in solitaria al Centro di Casteldebole. Un’oretta di corsa, qualche esercizio, addominali e poi via. Mihajlovic era rientrato a Bologna solo il giorno prima e non ha resistito ad una sgambata a buon ritmo, adesso che finalmente in Italia sono concessi gli allenamenti individuali.

Mihajlovic, raggiunto poi dal direttore sportivo Riccardo Bigon per un saluto, sta preparando a distanza gli allenamenti per il suo Bologna, con la squadra che ha ricominciato a correre in attesa del 18 maggio, data in cui dovrebbe ripartire lo sport di squadra. Miha è in costante contatto con la squadra, pur a distanza ricordiamo, per analizzare i dati degli atleti e costruire una ripresa dal punto di vista atletico-fisico come primo step.

Lui “pilota” gli allenamenti dalla camera d’hotel , i giocatori si allenano e lo staff li segue. Ma Miha non ha resistito alla sgambata in autonomia e in sicurezza a Casteldebole e vederlo correre così, cercando di rimettersi in forma pur in un periodo decisamente complicato, non può non strappare un sorriso. Forza Sinisa!

