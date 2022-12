Pagare con la vita per aver sostenuto le proteste a favore dei diritti delle donne nel proprio paese. E’ il destino folle ed atroce che rischia di dover pagare il calciatore iraniano Amir Nasr-Azadani, che rischia la pena capitale in Iran per aver preso parte alle proteste contro il regime iraniano del leader Ali Khamenei.

Chi è Amir Nasr-Azadani e perché rischia l’impiccagione

Ventiseienne, laterale di difesa che ha vestito la maglia di diverse squadre iraniane Rah Ahan, Tractor Sazi e Gol-e Rayhan con qualche presenze nella nazionale giovanile iraniana, Amir Nasr-Azadani – che a causa dei troppi infortuni ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2021 - è stato arrestato il 24 novembre scorso, pochi giorni dopo l’esordio della nazionale iraniana ai Mondiali in Qatar, in cui i giocatori del ct Queiroz non hanno cantato l’inno. Secondo il capo del tribunale di Isfahan, Azadani è uno dei nove imputati nell’aggressione a tre agenti di sicurezza avvenuta durante i disordini per le strade iraniane del 25 novembre. Il reato contestato ad Azadani è di insulto all’Islam – il moharebeh, in lingua persiana – che, secondo Iran Wire, è punito con l’impiccagione, una barbara pena già sofferta dal giovane Mohsen Shekari e dal lottatore Majid Reza Rahnavard, impiccati in pubblico a Mashad dopo un processo iniquo dopo le medesime accuse a carico di Amir Nasr-Azadani.

Secondo quanto riferito da Iran Wire, la famiglia di Azadani pare sia stata più volte minacciata di non parlare con la stampa diverse ex stelle del calcio iraniano fra cui Ali Karimi e Mehdi Mahdavikia hanno chiesto che ad Amir Nasr-Azadani sia risparmiata la pena capitale mentre solo uno dei nazionali iraniani presenti al Mondiale in Qatar, il portiere titolare Alireza Beiranvand, con un messaggio postato attraverso il proprio profilo Instagram ha chiesto la revoca delle condanne da parte del governo per le proteste per i diritti delle donne.

L'appello di FIFPro (sindacato calciatori): "Scioccati, la punizione venga immediatamente revocata"

A porre le luci dei riflettori su questa incredibile condanna ci ha pensato anche il sindacato mondiale dei calciatori, FIFPro che con una nota pubblicata sui propri account social ha chiesto l'immediata revoca del provvedimento a carico di Amir Nasr-Azadani: "La FIFPRO è scioccata e disgustata dalle notizie secondo cui il calciatore professionista Amir Nasr-Azadani rischia l'esecuzione in Iran dopo aver preso parte a una campagna per i diritti delle donne e le libertà fondamentali nel suo paese. Siamo solidali con Amir e chiediamo l'immediata revoca della punizione".

