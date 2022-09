Gigio Donnarumma in formato extra-lusso: il portierone azzurro si è messo in mostra con due prestazioni senza macchia contro l'Inghilterra e contro l'Ungheria. La Nations League ci ha restituito unin formato extra-lusso: il portierone azzurro si è messo in mostra con due prestazioni senza macchia contro l'Inghilterra e contro l'Ungheria. Soprattutto a Sofia, l'ex milanista è risultato il migliore in campo, mettendo insieme alcune parate incredibili.

Gianluigi DONNARUMMA 8 - Sale in cattedra nella ripresa con 5 parate clamorose, almeno due delle quali apparentemente impossibili. Monumentale e decisivo (pagelle di Eurosport)

E allora la domanda sorge spontanea: possiamo annoverare il n.1 azzurro nella Top 5 dei portieri più forti del mondo?

Probabilmente sì, ma per darci una mano ricorriamo al sito specializzato Transfermarkt, che da poco ha aggiornato i valori di mercato dei calciatori. Per quanto riguarda i portieri, i più preziosi sono due campioni d'Europa: Thibaut Courtois in prima (vale 60 milioni) e Gianluigi Donnarumma in seconda posizione (ne vale 50).

Questo è solo un modo per valutare il valore dei n.1 sparsi per l'Europa ma ci dà un'idea di una possibile classifica. La Serie A ha soltanto un esponente tra i primi 20 posti. Il campionato più rappresentato è la Premier League, mentre la Spagna è il Paese con i guantoni più "gettonati".

La classifica dei portieri più preziosi secondo Transfermarkt:

THIBAUT COURTOIS Real Madrid/Belgio 60 milioni GIANLUIGI DONNARUMMA PSG/Italia 50 milioni ALISSON Liverpool/Brasile 50 milioni EDERSON Manchester City/Brasile 45 milioni JAN OBLAK Atletico Madrid/Slovenia 40 milioni MIKE MAIGNAN Milan/Francia 35 milioni EDOUARD MENDY Chelsea/Senegal 32 milioni MARC-ANDRE TER STEGEN Barcellona/Germania 30 milioni AARON RAMSADALE Arsenal/Inghilterra 28 milioni JORDAN PICKFORD Everton/Inghilterra 28 milioni EMILIANO MARTINEZ Aston Villa/Argentina 28 milioni

