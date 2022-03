"Luva de Pedreiro", in portoghese vuol dire "guanto da muratore": è così che si fa chiamare sui social Iran Ferreira, giovane delle favelas brasiliani diventato super-famoso sui social per le sue esultanze molto colorite dopo i gol che segna al parchetto con gli amici. I suoi video ormai hanno fatto il giro della rete e sono stati ripresi e rilanciati anche da piattaforme più famose, tanto che anche giocatori del calibro di Marcelo, Vinicius Jr, Rodrygo, Éder Militão (Real Madrid), Renan Lodi (Atletico) e lo stesso Ronaldinho hanno interagito con lui. Anche il figlio di CR7 ha pubblicato un video in cui lo imita. Se non è popolarità questa.

4 milioni di follower su Instagram, 8 milioni su TikTok - dove ha letteralmente sfondato (sulla rete cinese, il suo video più popolare ha quasi 60 milioni di visualizzazioni) - 15 milioni totali se si contano tutte le piattaforme, Iran è nato e cresciuto a Quijingue, una città con meno di 30mila abitanti nell'entroterra di Bahia nel nord del Brasile. Figlio di Seu Arivaldo e Dona Biza, Iran Ferreira sognava di diventare un calciatore professionista. La sua vita in campagna però non glielo ha permesso e fin da piccolo il giovane ha dovuto aiutare il padre nei campi.

Ecco da dove arrivano i guanti, da muratore sì, ma anche per emulare i suoi idoli e conterranei che quando giocano all'estero, a temperature molto rigide, sono costretti a indossare i guanti appunto.

"Molte persone mi riconoscono per strada, mi chiedono foto. Qui, dove abito, c'è un'autostrada dove alcuni automobilisti si fermano per chiedere il mio indirizzo di casa.... Ronaldinho Gaúcho mi ha mandato un messaggio dicendomi di andare a un barbecue a casa sua. E tanti club mi hanno chiamato per registrare contenuti con loro. Il calcio è il più grande piacere della vita, senza il calcio io non sono niente. Il calcio muove il mondo e io vorrei proprio di viaggiare e di conoscerlo questo mondo. Il mio sogno più grande? Incontrare Neymar Jr. Intanto mi sto prendendo il passaporto...".

