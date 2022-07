In occasione dell’Osservatorio dello Sport System, la Banca Ifis ha infatti mostrato uno studio sull’impatto del professionismo nel calcio femminile. E il dato più interessante riguarda il confronto con la pallavolo femminile italiana. Il gap è sostanziale: le pallavoliste guadagnano molto di più. I ricavi delle squadre sono superiori del 122% a quelli medi dei club calcistici. Dunque, sono maggiori gli ingaggi: il divario tra Serie A1 di volley e Serie A di calcio femminile è di circa 3,5 volte; una pallavolista ottiene in media 100.000 euro, oltre 5 volte in più di una calciatrice.

Ad

Euro 2022 Bergamaschi tiene in vita l'Italia: 1-1 con l'Islanda 14/07/2022 A 15:46

I numeri sono però destinati a cambiare in futuro. Se ci sarà una crescita nel numero di calciatrici e degli spettatori il calcio potrà avvicinarsi alla pallavolo in quanto a ricavi. Ovviamente tanto dipenderà da come sarà venduto il prodotto “calcio femminile”. Se crescerà l'interesse, potrà prendere vita un meccanismo virtuoso che spingerà sempre più generazioni di bambine a scegliere di intraprendere la strada delle calciatrici.

L'Italia si allena in vista del match con il Belgio: serve una vittoria

Calciomercato Dybala, la "10" nel destino: da Del Piero a Totti, eredità pesanti 38 MINUTI FA