Fa discutere in queste ore la lista dei pre-convocati del commissario tecnico Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell'Argentina. Scelte sicuramente sorprendenti quelle dell'ex giocatore del Deportivo La Coruna. Nell'elenco sono infatti presenti tanti giovani, molti dei quali non hanno ancora mai debuttato nelle serie maggiori: è proprio il caso dei fratelli e Franco e Valentín Carboni, figli dell'ex Catania Ezequiel detto "Kely" - centrocampista e pilastro delle squadra di Mihajlovic e Simeone - e attualmente nei ranghi del settore giovanile dell'Inter.

Ad

Chi sono i fratelli Carboni

Mondiali Aguero riparte dall'Argentina: farà parte dello staff in Qatar 21/02/2022 A 22:04

Franco, classe 2003, è un esterno di sinistra con un "passato" da attaccante prolifico; Valentin, classe 2005, è invece un trequartista dal mancino fatato di cui si parla un gran bene. Entrambi hanno il doppio passaporto italiano e argentino e hanno già giocato con le selezioni giovanili italiane. Entrambi, soprattutto, sono dei prospetti di gran talento, a disposizione di mister Cristian Chivu nella Primavera nerazzurra. Ora per loro si schiudono le porte dalla Nazionale argentina: al fianco del nome di Messi, campeggia il loro!

Qui è da ricercare il motivo della convocazione "tattica" del ct Scaloni: in caso di presenza in match ufficiali con l'Albiceleste per loro si chiuderebbero definitivamente le porte della Nazionale di Roberto Mancini. Scaloni ha convocato in tutto sette calciatori di età compresa tra i 17 e i 18 anni (oltre ai fratelli Carboni Romero della Lazio, Garnacho del Manchester United, Nicolas Paz del Real Madrid e i 2003 Tiago Geralnik del Villarreal e Matias Soule della Juventus).

Si tratta di giocatori di indubbio talento con doppio passaporto. Da blindare assolutamente, insomma, prima che sia troppo tardi.

I convocati di Scaloni

Portieri: Armani (River Plate), Musso (Atalanta), E. Martinez (Aston Villa), Andrada (Monterrey), Rulli (Villarreal)

Difensori: Montiel (Siviglia), Molina (Udinese), Foyth (Villarreal), Martinez Quarta (Fiorentina), Pezzella (Betis); Otamendi (Benfica), Romero (Tottenham), Li. Martinez (Ajax), Perez (Udinese), Tagliafico (Ajax)

Centrocampisti: Acuna (Siviglia), F. Carboni (Inter), Paredes (Psg), Rodriguez (Betis), De Paul (Atletico Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Lanzini (West Ham), Lo Celso (Villarreal), Pereyra (Udinese), Buendia (Aston Villa), Gomez (Siviglia), Gonzalez (Fiorentina), Ocampos (Siviglia), Garnacho (Manchester United), Mac Allister (Brighton), Paz (real Madrid), Geralnik (Villarreal), V. Carboni (Inter)

Attaccanti: Di Maria (Psg), Romero (Lazio), Soulé (Juventus), Messi (Psg), Dybala (Juventus), La. Martinez (Inter), J. Correa (Inter), A. Correa (Atletico Madrid), Alvarez (River Plate), Simeone (Verona), Boyé (Elche)

Messi infortunato? No, si allena con l'Argentina

Champions League Inzaghi: "Risultato dell'andata penalizzante, ma ci crediamo" 3 ORE FA