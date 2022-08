"Per vedere il calcio quest'anno cosa devo fare?". La domanda dell'italiano medio è ormai questa, e lo è da qualche anno. I diritti del pallone sono distribuiti su svariate piattaforme, proviamo a riassumere in un unico articolo dove si possono recuperare le dirette delle La domanda dell'italiano medio è ormai questa, e lo è da qualche anno. I diritti del pallone sono distribuiti su svariate piattaforme, proviamo a riassumere in un unico articolo dove si possono recuperare le dirette delle partite di Serie A , dei vari campionati top di tutta Europa (Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1), oltre che di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e delle varie Coppe Europee di questa stagione (Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa Europea).

Chi trasmette la Serie A 2022/23?

L'emittente streaming DAZN trasmetterà tutte e dieci le gare di ogni giornata, di cui sette in esclusiva. Tre match di ogni turno saranno invece visibili anche sull'emittente satellitare Sky (e la relativa app streaming Sky Go) e Now. DAZN trasmetterà in esclusiva gli anticipi del sabato delle 15 e delle 18, mentre quello delle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky, così come avverrà per il lunch match delle 12.30 della domenica. Tutte le altre gare della domenica saranno visibili soltanto su DAZN, mentre il Monday Night del lunedì alle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky. Le gare di Serie A, inoltre, potranno essere seguite da chi ha un abbonamento con Tim, sponsor principale del campionato.

Offerta Sky - Per vedere le partite di Serie A su Sky, occorre sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sky Calcio, il quale, è in promozione a 19,90 euro al mese insieme a Sky Tv, che comprende tutta l'informazione Sky oltre a show, serie Sky Original e internazionale e documentari.

Offerta Now - Per vedere le partite di Serie A su Now occorre invece acquistare il pacchetto "Sport", che comprende Calcio e Sport di Sky. Fino al 17 agosto il primo mese è acquistabile a 9,99 euro anziché 14,99: dal secondo mese in poi è previsto il rinnovo automatico a 14,99 al mese.

Offerta Tim - Chi vuole usare Tim per guardare le gare di Serie A deve acquistare il pacchetto TimVision Calcio e Sport. Attivandolo ora si inizierà a pagare dal 1° settembre. Per 19,99 euro al mese (per 12 mesi) si potrà avere accesso all'intrattenimento di TimVision, le partite di DAZN, Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League.

Offerta DAZN - Dazn, per la stagione 2022-2023, offrirà ai propri utenti la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento: il piano Standard ed il piano Plus. L'abbonamento standard costerà 29,99 euro al mese e consentirà di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il piano Standard permetterà di registrare l'App Dazn su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio Danz in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato. L'abbonamento plus costerà 39,99 euro al mese e consentirà di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano Plus permetterà di registrare fino a un massimo di sei dispositivi all'App Dazn e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, con contemporaneità della visione.

Chi trasmette la Coppa Italia 2022/23 e la Supercoppa italiana?

Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter che si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Chi trasmette la Serie B 2022/23?

Quest'anno ci saranno tre opzioni per seguire in diretta tv e streaming la stagione di Serie B 2022/2023: su Su Sky basterà seguire le gare nei vari canali in diretta, per DAZN e Helbiz Llive servirà scaricare l'app o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di DAZN o Helbiz Live da tablet e smartphone. Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.

Chi trasmette la Premier League 2022/23?

SKY detiene l'esclusiva per il campionato inglese nella stagione 2022/2023. Per seguire il campionato più ricco d'europa basterà dunque sintonizzarsi in diretta tv sulla piattaforma satellitare o in alternativa in streaming su Sky Go o NOW Tv, disponibile su tablet, cellulare, notebook o pc.

Chi trasmette la Liga 2022/23?

DAZN ha i diritti per mostrare in esclusiva tv e streaming il campionato spagnolo. Per assistere alle partite di Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e tutte le altre bisogna quindi sottoscrivere l'abbonamento, che prevede nuovi prezzi per la stagione 22/23 (vedi sopra).

Chi trasmette la Bundesliga 2022/23?

SKY detiene l'esclusiva per il campionato tedesco nella stagione 2022/2023. Per seguire i match di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e tutte le altre basterà dunque sintonizzarsi in diretta tv sulla piattaforma satellitare o in alternativa in streaming su Sky Go o NOW Tv, disponibile su tablet, cellulare, notebook o pc.

Chi trasmette la Ligue 1 2022/23?

Il campionato francese sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2024. Ogni weekend, sarà possibile vedere le giocate dei campioni del Paris Saint-Germain e di tutte le altre squadre di Ligue 1. Oltre ai match live, su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le rubriche, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Chi trasmette la Champions League 2022/23?

Prime, servizio di Amazon, trasmetterà una gara in esclusiva ogni mercoledì sera, dalla fase a gironi fino alle semifinali di Champions League previste in primavera. Mediaset proporrà una sfida il martedì in chiaro per tutti, senza costi aggiuntivi. Su Sky sarà possibile seguire la maggior parte delle partite, eccezion fatta per quella in programma su Prime ogni settimana. In streaming basterà accedere alle rispettive app (Prime Video, Mediaset Play, Sky Go e NOW Tv) per seguire la Champions League in diretta tramite tablet, pc, smartphone e notebook.

Chi trasmette l'Europa League 2022/23?

Tutte le partite della UEFA Europa League, fino al 2024, saranno tramesse dalla piattaforma DAZN, disponibile in streaming e in app. La competizione sarà fruibile anche per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, nonché sulle app di Now e Sky GO.

Chi trasmette la Conference League 2022/23?

Tutte le partite della Conference League 2022/2023 saranno trasmesse da Sky Sport, nonché sulle app di Now e Sky GO. DAZN trasmetterà invece il meglio della Conference League, con commento in italiano per almeno due match a giornata.

Chi trasmette la SuperCoppa Europea 2022?

La sfida del 10 agosto 2022, alle ore 21, tra Real Madrid e Eintracht Francoforte, valida per il trofeo della SuperCoppa Europea verrà trasmessa da Amazon: basterà dunque accedere all'app di Prime Video su tablet, pc e cellulare per seguirla in diretta streaming, o in alternativa da pc e notebook direttamente sul sito ufficiale. In tv l'applicazione è disponibile nelle smart tv o collegando il dispositivo a console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick.

