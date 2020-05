Chiellini: "Icardi è come Trezeguet, non capisco perchè l'Inter l'abbia venduto"

Parole al miele da parte del capitano bianconero nei confronti del giocatore argentino: "Non conosco i motivi della separazione con l'Inter, con Lautaro e Lukaku sarebbe stato un attacco devastante"

La biografia di Giorgio Chiellini continua a far parlare di sè. Dopo la polemica con Mario Balotelli e le parole di affetto per Koulibaly, è Mauro Icardi ad essere protagonista di un passaggio del libro. Per l'argentino, il capitano bianconero ha riservato un messaggio di stima.

Tra i grandi avversari che ho incontrato, stimo molto anche Icardi, che dentro l’area è ai limiti dell’immarcabile, un serpente pure lui. Lo definirei impressionante. Poi Mauro contro la Juve ha segnato spesso, questo mi fa male. Ma Mauro è anche un ragazzo buono, ne sono convinto...

Serie A Juventus, Higuain pronto a tornare in Italia: è atteso a Torino venerdì DA 2 ORE

Non sono mancati poi i paragoni, sia con i grandi attaccanti del presente che con cannonieri del passato. Uno in particolare, che a Torino ricordano molto bene.

È un centravanti di caratura mondiale anche se forse gli manca qualcosa a livello di gioco di squadra. Per capirci, è un Trezeguet ma con caratteristiche diverse, letale in area e migliorabile fuori. Un finalizzatore classico, molto diverso da centravanti come Dzeko, Benzema, Higuain, Lewandowski, tutta gente che partecipa molto di più alla manovra.

Mauro Icardi Credit Foto Getty Images

Icardi ha segnato otto gol contro la Juventus in carriera: tre con la maglia della Sampdoria e cinque con quella dell'Inter. E proprio della rottura con i nerazzurri che si è soffermata la riflessione di Chiellini. "All’Inter dev’essere successo qualcosa, lo dico da fratello maggiore, ci separano nove anni. Immagino non abbia gestito bene certe situazioni interne, forse ha forzato un po’ troppo la mano, ma dal punto di vista sportivo mi chiedo come un campione del genere non sia rimasto in nerazzurro quindici anni segnando altri 200 gol; poi, da juventino mi dico che per fortuna non è successo... ma ve l’immaginate l’Inter con Icardi insieme a Lukaku e Lautaro? Se due persone come Marotta e Conte hanno deciso di fare a meno di Icardi un motivo lo avranno avuto. Probabilmente era la decisione più giusta da prendere, però Maurito è un numero 9 che sposta l’equilibrio, anche senza avere vinto niente, per adesso. Mai avuto dubbi sul fatto che avrebbe segnato tanto anche in Francia".

Play Icon WATCH Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni 00:03:13

Serie A Lazio, il medico Pulcini: "Partitella 3 vs 3? Se fosse vero sarò costretto a dimettermi" DA 4 ORE