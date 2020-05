Nell'autobiografia del capitano della Juventus non ci sono solo le critiche a Mario Balotelli e Felipe Melo, ma anche attestati di stima ad altri avversari e compagni. tra cui Javier Zanetti e Matthijs de Ligt, e un pensiero per Sinisa Mihajlovic, "il più matto di tutti".

Sta per uscire la biografia di Giorgio Chiellini: il libro “Io, Giorgio” edito da Sperling & Kupfer presto in libreria (i cui proventi verranno totalmente devoluti a una onlus) e che, per alcuni suoi estratti, ha già creato un polverone.

L’antefatto

Nei giorni scorsi era uscito un primo stralcio in cui il capitano della Juventus criticava apertamente Mario Balotelli e Felipe Melo. Le risposte di entrambi non sono mancate, e anzi Melo ha rincarato la dose proseguendo con la polemica e contrattaccando Chiellini più volte. Si sono create quindi due fazioni, quelli che appoggiavano le parole di Chiellini – come Antonio Cassano – e quelli invece contrari – come per esempio Marco Tardelli e Massimo Moratti – ma nel libro ci sono anche belle parole, non solo critiche.

L’infortunio e la pace con Javier Zanetti

In verità, benché Chiellini a causa dei virgolettati usciti sia stato accusato di non dire le cose in faccia, non è l’unico ad aver utilizzato le pagine del proprio libro per esprimere opinioni sugli altri giocatori. Nella biografia di Javier Zanetti (“Giocare da uomo”, 2016), per esempio, l’ex capitano dell’Inter scriveva:

A livello internazionale ci sono giocatori, anche bravi, Piqué, Chiellini o Bonucci (quest’ultimo cresciuto nell’Inter, l’ho visto allenarsi accanto a me quando era nella nostra Primavera) per esempio, che entrano in campo come aristocratici alla corte del Re Sole: guardano tutti dall’alto in basso, squadrano sprezzanti gli avversari, esagerano in veemenza.

Evidentemente, in quattro anni le antiche ruggini sono state eliminate, perché Tuttosport riporta un nuovo, lungo estratto del libro di Chiellini in cui si legge a proposito dell’ultimo infortunio e di come le persone gli siano state vicine, tra cui anche Pupi.

Mi hanno chiamato tutti, a cominciare dai compagni. Avrò letto centinaia di messaggi, alcuni li aspettavo, altri meno, altri ancora per niente. Mi ha fatto molto piacere leggere quello di Javier Zanetti, non l’avevo mai sentito prima, non aveva neanche il mio numero: poteva accontentarsi di un telegramma o farmi chiamare da Oriali, che peraltro lo ha fatto. È stato davvero carino, Zanetti. E inaspettato. Con l’Inter ci siamo sempre scannati ed è normale che sia così, anche se in certi momenti le rivalità scompaiono, mentre la stima resta.

Più avanti, a proposito dell’aspetto che gli rimproverava Zanetti, Chiellini scrive di sé:

Per anni, il mio modo di scaricare la tensione è stato la ricerca costante di un nemico, e se lo cerchi poi lo trovi, matematico. La cosa più difficile è la gestione delle emozioni. Mostravo sempre quell’atteggiamento guerresco, ma adesso non è più così. Non ho più bisogno di tutti questi nemici. Comportandomi in un certo modo, riesco a farmi apprezzare di più dalle persone. Sono molto meno falloso di un tempo, meno provicatore. Credo lo abbiano percepito anche i tifosi delle altre squadre.

Koulibaly, Mihajlovic e gli altri

A proposito di chi gli ha scritto per incoraggiarlo, ci sono pensieri d’amicizia soprattutto per due persone: Kalidou Koulibaly e Sinisa Mihajlovic. Le parole a proposito del giocatore del Napoli sono molto toccanti

Un altro che non mi aspettavo è stato Pepe Reina, l’ex portiere del Napoli, che ha trovato parole molto belle; altri giocatori del Napoli mi hanno chiamato, per esempio Insigne e Koulibaly, però con loro c’era già un rapporto diverso, con Reina no. Koulibaly lo stimo tanto e ho avuto modo di parlarci, di capire che tipo di persona sia. [...] Ripenso al nostro abbraccio sul prato dell’Allianz Stadium dopo il suo autogol in Juve-Napoli del 31 agosto. Per come sono fatto, quel mio gesto mi è quasi dispiaciuto, forse sarebbe stato meglio abbracciarci nello spogliatoio e tenere questa cosa solo per noi. Ma è venuto spontaneo, ho cercato Kalidou andando verso di lui con le stampelle. La sera prima mi aveva scritto 'In bocca al lupo': con lui c’è sempre stato un magnifico rapporto. Un giocatore così forte, una persona così buona che al 92’ di una sfida chiave commette un errore del genere! Vederlo con quella faccia mi ha sciolto: ho sentito che dovevo dirgli due parole di conforto, niente di più. 'Sei il più bravo, capita a tutti di sbagliare, continua a lavorare come sai e tutto passa'.

E a proposito del tecnico del Bologna, invece, arriva un grande attestato di stima:

Il più matto di tutti lo lascio per ultimo: Sinisa Mihajlovic. Con quello che sta passando, ha trovato il tempo di pensare a me. Con lui ci si incrociava qualche volta a Torino, Sinisa è un duro, un tipo burbero, lo sanno tutti. Gli ho detto ‘Grazie, sei proprio un folle’. Mi ha lasciato a bocca aperta.

De Ligt, quello speciale

Più avanti, si parla di come la sua assenza abbia dovuto far crescere alla svelta il nuovo acquisto della Juventus, Matthijs de Ligt:

È fortissimo, intelligente. Se l’è dovuta sbrigare da solo. Ha dovuto giocare da stopper, come si diceva una volta, con Leo (Bonucci ndr) accanto che invece si è mosso da libero. Vicino a me, il ragazzo agisce sul proprio lato destro, sembrano dettagli ma fanno la differenza. La sua forza l’ho capita subito, sono bastati pochi allenamenti. È uno diverso, speciale.

