Luca Campedelli: il patron del Chievo delle meraviglie viene interpellato a proposito delle plusvalenze, scandalo che ha travolto la Juventus, ma che coinvolge anche altri club e Ai microfoni di Report, trasmissione d'inchiesta di Rai3, appare triste e rassegnato: il patron del Chievo delle meraviglie viene interpellato a proposito delle plusvalenze, scandalo che ha travolto la Juventus, ma che coinvolge anche altri club e di cui il Chievo stesso è stato vittima , anche se il suo proprietario ha ben altre opinioni in merito.

La Procura Federale ha contestato al Chievo il fatto che facevamo in modo fittizio per ottenere l'iscrizione. Hanno sbagliato i conti e noi eravamo iscrivibili a prescindere dalle plusvalenze. Perché ci hanno buttato fuori? Non servivamo più al tavolo: nella loro ottica è giusto che il Chievo pagasse. Per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica, me lo diceva un ex amico. Lotito? Non si fanno nomi...

Che cosa farà Campedelli col Chievo? "Non so cosa farò di me dopo l'intervista, credo che sarà l'ultima che rilascerò".

Infine, un'amara considerazione su ciò che muove il mondo del calcio:

Si fa il calcio non per il calcio. Affari, interessi, protagonismo. Ho cercato di fare calcio solo per il calcio. Noi la Cenerentola del calcio italiano? Siamo diventati la strega cattiva...

