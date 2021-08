L’Arena, Sergio Pellissier ha raccontato di aver fondato la sua società: l’FC Chievo 1929. Ufficiale l’affiliazione alla FIGC, che Pellissier definisce come “il primo passo da fare. C’è, resta lì, per essere riempita, per essere messa in piedi”. Dopo il fallimento ufficiale del Chievo Verona, per cui non si è trovato nemmeno un acquirente , in un’intervista rilasciata al quotidianoha raccontato di aver fondato la sua società:. Ufficiale l’affiliazione alla FIGC, che Pellissier definisce come “”.

Pellissier è stato chiaro: "Non mollo niente. Non è finita qui. Io ci provo, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà. Certo, sarà anche una questione di sostegni, siamo chiari. Di tempo ne avevamo davvero poco per provare ad entrare subito. Ho cercato di lavorare in emergenza: contatti, solidità, sponsor, imprenditori, compagni di viaggio. Non ci sono riuscito oggi. Ma domani è un altro giorno”.

L’ex attaccante continua con i “sondaggi. Va creata una struttura organizzativa e magari la possibilità di partire anche subito dai giovani. Sto sondando il terreno. L’idea è di far prendere vita alla società per poi strutturarmi nel corso di questo anno. Terza, seconda categoria. O dove sarà possibile. Magari trovando anche la possibilità di avvicinarmi ad altre realtà già esistenti. Iniziare dalla serie D sarebbe stato il top. Un passo sotto il professionismo, per provare poi a fare subito un balzo in avanti”.

Premier League Perché l'Arsenal sta andando così male? 43 MINUTI FA

Pellissier non chiude alla possibilità di diventare presidente, ma fare tutto da solo non è possibile: “Sono venuti a mancare i presupposti per entrare in corsa adesso perché mancava sostanzialmente la base economica. Ma la mancanza di tempo ha avuto un ruolo altrettanto importante”.

Il migliore marcatore della storia del Chievo ha detto di essere spinto, ovviamente: “dall’amore per il Chievo. Penso di averlo detto da subito: non posso arrendermi all’idea che una parte di me finisca chissà dove, cancellata. Poi, certo: non voglio regalare e regalarmi illusioni. Non sono qui per fare brutte figure. Vado in fondo, se davvero si può andare fino in fondo. Ma questo non è certo il momento di dire: beh, è finita e così sia. Se ami qualcosa o qualcuno, dai tutto”.

Calciomercato 2020-2021 Rummenigge: "CR7 via? Guadagna 70 milioni, nessuno può permetterselo" UN' ORA FA