Calcio

Ciclocross, X2O Trofee - Wout Van Aert batte Lukaku: è lui lo sportivo belga dell'anno. La premiazione

CICLOCROSS - Per il secondo anno consecutivo è Wout van Aert a vincere il premio di miglior sportivo dell'anno in Belgio. Battuto Lukaku e non solo, perché l'ex attaccante dell'Inter finisce anche fuori dal podio. Oltre a van Aert ci sono maratoneta Bashir Abdi e sul judoka Matthias Casse. Van Aert è stato premiato quest'oggi, prima della tappa di Loenhout.

00:00:13, 18 minuti fa