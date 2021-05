Quando un uomo milionario acquista una società di calcio è lecito aspettarsi una campagna faraonica. In Cina, invece, nello Zibo Cuju, club dalla seconda divisione (China League One), il nuovo ricco presidente come nuovo innesto ha presentato suo figlio. Pare, infatti, che abbia pretesto che giocasse nell’undici titolare anche a discapito di una forma non proprio idonea per scendere in campo.





Non stupisce che lo Zibo Cuju è ultimo in classifica con un solo dopo cinque giornate, con due gol fatti e 10 subiti.

Euro 2020 Gravina: "Rinnovo con Mancini al 2026: c'è lungimiranza" UN' ORA FA

Eder in gol, Suning campione e Cannavaro ko: gli highlighs

Serie A Verona-Bologna 2-2, pagelle: riscatto Kalinic, brilla Vignato UN' ORA FA