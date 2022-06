dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia", un intervento che gli consentirà di "avviarsi al percorso di riabilitazione", come spiega il direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale alessandrino, Andrea Barbanera. Stefano Tacconi è stato sottoposto a un nuovo intervento presso l'ospedale di Alessandria dove si trova ricoverato dallo scorso 23 aprile dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale . L'ex portiere di Juventus, Genoa e Avellino, che ha compiuto 65 anni il 13 maggio, è stato operato per essere svincolato "", un intervento che gli consentirà di "", come spiega il direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale alessandrino, Andrea Barbanera.

"Non si è quindi trattato di un'operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute - si legge in una nota diffusa dal medico - ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora (Tacconi, ndr) dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione".

