La prima impresa calcistica stagionale è del Leicester. Battuto il Manchester City di Guardiola, con una prestazione d'orgoglio e determinazione che vale il Community Shield. Sembrava che il match non si dovesse sbloccare dallo 0-0 e invece l'episodio chiave arriva al minuto 89. Akè perde un pallone in uscita bassa, Iheanacho arriva sulla sfera e viene poi atterrato in scivolata dal difensore: calcio di rigore. Iheanacho calcia a mezza altezza, Steffen tocca ma non basta. 1-0 e Leicester in paradiso.

Esultanza dei giocatori del Leicester per il gol di Iheanacho - Leicester City-Manchester City - Community Shield 2021 Credit Foto Getty Images

Un City che ha dovuto fare a meno di diversi giocatori e che ha lanciato dal primo minuto giovani come Edozie che non sono totalmente pronti per queste partite. Il Leicester ha dominato il primo tempo, pressando alto il Manchester che ha fatto fatica sia in impostazione che ripartenza. Guardiola rimette in campo una squadra più determinata nella ripresa, ma occasioni vere non si registrano. Da segnalare l'esordio di Jack Grealish nel finale.

La partita in 4 momenti chiave

45' - INCREDIBILE OCCASIONE LEICESTER! VARDY tenta la girata dal cuore dell'area, Steffen riesce a toccare il pallone che finisce sul palo. Era un gol fatto.

58' - Sbaglia MAHREZ! Contropiede City, l'algerino viene servito in campo aperto ma non è velocissimo e si fa quasi rimontare da Ndidi. La conclusione è affrettata e imprecisa, di molto alta.

87' - Rigore per il LEICESTER!! Akè perde palla e falcia Iheanacho! Follia del difensore del Manchester City.

89' - IHEANACHO!! Trasforma il calcio di rigore! 1-0 LEICESTER. Tocca appena Steffen ma non basta.

Il Migliore

James MADDISON: Partita di qualità per il giocatore del Leicester, sempre nel vivo del gioco. Serve spesso in verticale Vardy e mette in difficoltà la difesa dei Citizens. Le palle gol nascono tutte dai suoi piedi.

Il Peggiore

Nathan AKÈ: Non demerita per 90 minuti, ma l'errore che costa rigore e coppa al City è il suo. Una leggerezza a pochi minuti dalla fine. Il peggiore, senza questo errore, sarebbe stato Fernandinho, autore di una prestazione molto deficitaria.

Il Tabellino

LEICESTER-MANCHESTER CITY 1-0

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Amartey, Soyuncu, Bertrand (dal 76' Bertrand); Ndidi, Tielemans (dal 70' Soumarè), Maddison (dal 70' Dewsbury-Hall) ; Barnes (dal 79' Iheanacho), Perez (dal 70' Albrighton), Vardy (dal 70' Daka)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Dias, Ake, Mendy; Fernandinho, Gundogan (dal 64' Rodri), Palmer (dal 74' Bernardo SIlva); Mahrez, Edozie (dal 64' Grealish), Torres (dal 74' Knight)

GOL: IHEANACHO rig. 89'

