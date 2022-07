Liverpool, che mette in palio il Community Shield e apre sostanzialmente la stagione della protesta ambientalista. Nel cielo sopra al King Power Stadium di Leicester - sede dell'incontro al posto del consueto Wembley, impianto che ospiterà invece la striscione di protesta contro la situazione rifiuti in Inghilterra. Esordio un po' "particolare" per Erling Haaland col Manchester City . Poche ore prima del fischio d'inizio della sfida contro il, che mette in palio ile apre sostanzialmente la stagione della Premier League 2022-23 , il centravanti novergese è stato coinvolto involontariamente in una. Nel cielo sopra aldi Leicester - sede dell'incontro al posto del consueto Wembley, impianto che ospiterà invece la finale di Euro 2022 femminile - è infatti apparso unocontro la

"Benvenuto Erling - DontTrashOurFuture.co.uk". Un messaggio lanciato da Clean Up Britain, una campagna nazionale contro i rifiuti e, che si concentra sulla ricerca di "soluzioni sostenibili ed efficaci all'epidemia britannica di rifiuti". Il banner-volante, di oltre 50 metri di lunghezza, voleva sensibilizzare la popolazione inglese non soltanto sul problema-rifiuti, bensì anche sulla discarica illegale degli stessi, una vera e propria piaga, sempre più evidente in Inghilterra.

John Read, il fondatore di Clean Up Britain, è un tifoso del Manchester City da oltre cinquantatrè anni e, come ogni Citizens, ha voluto accogliere nel miglior modo possibile Haaland: "Con tutto il mio cuore, do il benvenuto a Erling qui al City. Sono sicuro che lungi dal "cestinare il nostro futuro", lui lo costruirà ancora più fortemente! Tuttavia, come presto riconoscerà, la Gran Bretagna ha un serio problema di rifiuti".

