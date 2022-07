La prima uscita ufficiale che apre la stagione del calcio inglese è subito territorio di molteplici argomenti. Da Haaland a Nunez, da Julian Alvarez a tanto altro ancora. Prima però c’è la notizia: il primo trofeo stagione, il Community Shield, “la supercoppa inglese” se così preferite definirla, finisce nelle mani dei vincitore dell'FA Cup, il Liverpool. E’ un 3-1 convincente quello della squadra di Klopp, che al di là dei gol nel finale, ha interpretato in maniera brillante la gara. Una partenza a razzo, una fase di sofferenza – ma con testa; un inizio di ripresa molto convincente e la reazione, letale, quando le cose sembravano mettersi male dopo il gol del pareggio del City. C’è già tutto dentro i Reds di Klopp: fluidità di gioco, ritmi alti, qualità, spirito di squadra. I vice campioni d’Europa battono così un City che è apparso invece in fase di attestamento. O meglio: di adattamento. La rivoluzione offensiva che dovrà passare dal concetto di “il centravanti è lo spazio” a “il centravanti è Erling Brau Haaland”, è ancora tutta da compiere. Il norvegese è apparso a lungo un po’ un corpo estraneo al City che ne ha risentito su tutta la manovra finale in termini offensivi. Se a questo aggiungete anche la giornata no del 9 norvegese – due clamorosi gol sbagliati sottoporta, davvero non da lui – ecco qui la spiegazione al risultato finale.

La certezza, comunque, al di là del singolo trofeo, è che questi sono due “squadroni”, non a caso i super favoriti dei bookmakers nella lotta al titolo – con la terza opzione, il Tottenham di Conte, quotato ampiamente sopra la doppia cifra. Si partirà sabato prossimo con la Premier, dunque, per vedere l’ennesimo duello a distanza tra due squadre che negli ultimi 5 anni in Inghilterra – e non solo – hanno un po’ monopolizzato la scena. Per qualità, giocatori e pensatori in panchina, ci sarà da divertirsi.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold (74’ Milner), Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (74’ Elliott), Thiago (85’ Keita); Salah, Diaz (90’ Carvalho), Firmino (58’ Nunez).

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodrigo, Bernardo, De Bruyne (74’ Gundogan); Mahrez (58’ Foden), Haaland, Grealish (58’ Alvarez).

Gol: 21’ Alexander-Arnold, 84’ rig. Salah, 94’ Nunez; 70’ Alvarez.

Note – Ammoniti: Dias; Nunez.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

8’ DE BRUYNE! Primo squillo del City con il solito centrocampista belga che ruba un pallone in costruzione al Liverpool, destro che van Dijk tocca quel tanto che basta per mandarlo in corner.

21’ GOL! LIVERPOOL AVANTI! ALEXANDER-ARNOLD! Che bell'azione del Liverpool, corale, da destra a sinistra, la palla alla fine arriva ad Alexander-Arnold che dal limite calcia sul secondo palo: leggerissima deviazione, palla che sbatte sul palo e va dentro. Reds avanti.

33’ HAALAND! GOL MANGIATO! Gli arriva una palla buona al centro da Bernardo Silva, ma il norvegese impatta malissimo e spinge il pallone alto anziché verso la porta. Era ghiotta e non è solito vedere Haaland impattare male da lì.

47’ MAHREZ! Subito occasione per il City con Mahrez che controlla in area e calcia in caduta, tiro debole con Adrian che è attento in uscita.

63’ NUNEZ! SUBITO OCCASIONE! Palla dentro di Henderson, Nunez attacca la profondità ma Ederson è tempestivo a chiudere lo specchio in uscita bassa.

72’ GOL! IL GOL E' BUONO! ALVAREZ! Dunque: palla di De Bruyne, Foden tira su Adrian che non trattiene. Poi lo stesso Foden recupera palla e Alvarez mette dentro a porta vuota, il più lesto. Era stato annullato per fuorigioco di Foden, ma fuorigioco che non c'era. Dunque gol buono e 1-1.

80-84’ RIGORE LIVERPOOL, GOL SALAH. Nunez di testa, Dias con la mano larghissima. E' un rigore solare, ma l'arbitro fa giocare. Ci vuole così il controllo VAR che va a segnalare l’episodio all’arbitro. Chiamato lui stesso a guardare l’episodio, l’arbitro non può che indicare il dischetto. Dagli 11 metri va Salah: Ederson intuisce, ma non basta.

94’ GOL! NUNEEEEZ! LA CHIUDE LUI! Grande palla di Salah per Robertson, sponda perfetta e Nunez in tuffo che anticipa tutti e mette dentro. E' finita, il Liverpool vince il Community Shield.

96’ GOL MANGIATO DI HAALAND! DI NUOVO! Da zero metri, non è proprio stata la sua partita oggi. Spara alto un pallone facilissimo.

Il migliore

Salah. Freddo dal dischetto, ma non solo. E’ nell’azione che porta al gol di Alexander-Arnold così come nell’apertura perfetta che mette sulla testa di Robertson il pallone da fornire poi a Nunez. Che giocatore.

Il peggiore

Haaland. Semplicemente in giornata no. Sbaglia due gol clamorosi, roba che normalmente farebbe da bendato. La prima è un’uscita amara per la prestazione personale e per come è apparso dentro la squadra: un copro estraneo. Guardiola avrà di che lavorare.

