Calcio

Conte: "Dzeko? Io non ho chiesto niente, voi fate fumo"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter Antonio Conte non ci sta e alla vigilia della sfida col Benevento parla delle voci di mercato: "Io non ho chiesto niente. Dzeko è della Roma, poi se qualcuno vuole andare via è un altro discorso. Non destabilizzate però con cose che non vere: io non ho chiesto nulla".

00:02:16, 0 Visualizzazioni, 6 minuti fa