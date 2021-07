il numero 24 non è utilizzato nella divisa ufficiale della squadra Canarinha in impiegherà 48 ore per spiegare se l'omissione del numero è intenzionale. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dovrà rispondere alla Giustizia perchédella squadra Canarinha in Copa America , mentre il resto delle partecipanti lo ha usato: si tratterebbe di un'omissione associata all'omofobia. In ottemperanza a una decisione cautelare dettata dal giudice Ricardo Cyfer, della Corte di giustizia di Rio de Janeiro, la CBFper spiegare se l'omissione del numero è intenzionale.

La richiesta è stata avanzata dal Gruppo Arco Iris, della comunità LGBT, che ha contestato l'omissione del numero nella divisa ufficiale della selezione legata al danno omofobico.

Il numero 24

In Brasile il numero 24 da decenni viene associato all'omosessualità in senso peggiorativo. Il '24' è il numero che identifica il cervo del 'Jogo do Bicho', una lotteria clandestina che, pur essendo illegale, esiste in tutto il territorio brasiliano e fa parte della sua cultura popolare.

Secondo il Grupo Arco Iris "la possibilità che la numerazione della selezione brasiliana salti al numero 24, considerata la connotazione storica e culturale che circonda questo numero, associandolo agli omosessuali, deve essere intesa come una chiara offesa alla comunità LGBTI+ e come atteggiamento omofobo"

La Canarinha, che ha invitato solo 24 giocatori a partecipare alla Copa America, è l'unica selezione del torneo che non utilizza questo numero nella propria divisa ufficiale, e il numero che i giocatori di calcio indossano nelle loro magliette salta da 23 a 25.

