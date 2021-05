La Copa America 2021 cambia sede: niente Argentina, niente Colombia, si va in Brasile. Dopo le notizie circolate in questi giorni, ecco l'annuncio ufficiale.

"La Copa America 2021 si giocherà in Brasile! Le date di inizio e fine del torneo sono confermate. Le sedi e il calendario saranno resi noti dalla CONMEBOL nelle prossime ore. Il più antico torneo per squadre nazionali del mondo farà vibrare l’intero continente"

Con l'Argentina e la Colombia incapaci di adempiere ai loro impegni come padroni di casa della Copa America 2021 a causa di disordini civili e preoccupazioni per il Covid-19, il Brasile è entrato in scena per organizzare una competizione continentale d'élite.

