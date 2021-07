La finale che tutti sognavano è realtà. Sarà l'Argentina a sfidare il Brasile, al Maracanã di Rio de Janeiro, nella notte tra sabato e domenica. Una sfida elettrizzante vista per l'ultima volta 14 anni fa, nel 2007 (3-0 Brasile a Maracaibo). A Brasilia, l'Albiceleste si impone ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: Lautaro Martinez trova il vantaggio dopo pochi minuti, Luis Diaz pareggia a mezz'ora dal termine. In mezzo, tante emozioni e una serie di pali: due li colpisce la Colombia con Barrios e Mina, uno l'Argentina con Messi. Semplicemente la gara più bella della Copa. Ai rigori, l'eroe a sorpresa è Emiliano Martinez: il portiere dell'Arsenal ipnotizza quasi uno dopo l'altro Davinson Sanchez, Mina e Cardona, mentre dall'altra parte sbaglia solo De Paul (alto). L'Argentina torna così in finale dopo 5 anni. E che finale.

Tabellino

Argentina-Colombia 1-1 (4-3 d.c.r.)

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina (46' Montiel), Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso (56' Paredes); Messi, L. Martinez, N. Gonzalez (67' Di Maria). Ct. Scaloni

Colombia (4-4-2): Ospina; Muñoz (46' Fabra), Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios (46' Chará), Cuellar, Diaz; Zapata (60' Borja), Borré (46' Cardona). Ct. Rueda

Arbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Gol: 4' L. Martinez (A), 61' Diaz (C)

Rigori: Cuadrado gol, Messi gol, D. Sanchez parato, De Paul alto, Mina parato, Paredes gol, Borja gol, L. Martinez gol, Cardona parato

Ammoniti: Lo Celso, Cuadrado, Fabra, Montiel, Muñoz, Pezzella

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

4' – Messi fa tutto da solo, salta un paio di avversari e crossa per Lautaro Martinez, che in tutto di testa sfiora il palo a Ospina battuto.

7' – GOL DELL'ARGENTINA. Ancora Messi si libera in area e tocca per Lautaro Martinez, che col destro non sbaglia. 1-0.

8' – Occasionissima del pareggio per Cuadrado, che arriva di gran carriera al limite e spara col sinistro, trovando la risposta di Emiliano Martinez.

36' – Botta di controbalzo da fuori di Barrios, una deviazione di Lo Celso mette completamente fuori causa Martinez e la palla scheggia il palo.

37' – Dal corner successivo svetta Yerry Mina, che stacca perfettamente e di testa centra la traversa. Colombia sfortunatissima.

44' – Angolo di Messi, colpo di testa ravvicinato di Gonzalez e gran riflesso di Ospina, che in qualche modo fa carambolare la palla sopra la traversa.

61' – GOL DELLA COLOMBIA. Luis Diaz sfugge in area a Pezzella e da posizione ravvicinata e defilata tocca alle spalle di Martinez. 1-1.

72' – Occasione clamorosa per l'Argentina: Muñoz sbaglia il retropassaggio, Di Maria serve Lautaro che con la porta vuota centra in pieno Barrios, prima che lo stesso Di Maria sparacchi sul fondo.

81' – Messi si gira in area, spara col sinistro e centra in pieno il primo palo. Si salva la Colombia.

La statistica chiave

L'Argentina approda in finale di Copa America per la quinta volta nelle ultime 7 edizioni: le altre 4 le ha perse tutte, due contro il Brasile e altrettante contro il Cile.

Il migliore

Emiliano Martinez. Gran partita di Messi, gran partita di Messi. Ma alla fine l'eroe è il portiere, che con due interventi decisivi ai calci di rigore regala la finale all'Argentina.

Il peggiore

Duvan Zapata. Copa negativa, partita negativa. Ancora una volta fatica, venendo tolto anzitempo da Rueda.

