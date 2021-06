Il commento della nottata

Dopo le polemiche, le minacce di ammutinamento, i casi continui di Covid nelle Nazionali partecipanti, la Copa America prende il via. E il Brasile impone immediatamente la legge del più forte, passando senza brillare troppo su un Venezuela privo causa virus di mezza squadra. Decidono le reti di Marquinhos, a segno nel primo tempo, Neymar su calcio di rigore (iniziativa in area di Danilo e intervento falloso di Cumana ai suoi danni) e infine Gabigol, che a pochi secondi dalla fine rende più rotondo il risultato finale. Evidente la differenza tecnica tra le due nazionali, amplificata dalle assenze venezuelane. La Seleção sfiora più volte il vantaggio e poi il raddoppio, apparecchiando un successo piuttosto scontato. Mentre Alisson, in pratica, non deve mai lavorare. Primi 3 punti, primi avvertimenti alle avversarie.

Calcio Il miracolo di Dino Zoff: la parata che valse il Mondiale 28/02/2019 A 07:23

Meno netto è il successo della Colombia sull'Ecuador: un 1-0 determinato da un singolo golletto messo a segno prima dell'intervallo da Edwin Cardona. Bellissimo lo schema su punizione ideato dall'autore del gol e da Cuadrado: una serie di tocchi che manda fuori giri la retroguardia di Alfaro e consente al trequartista del Boca, ben servito da Borja, di sparare a rete a tu per tu col portiere avversario. In sostanza, si tratta del pericolo più concreto creato da una Colombia cinica e poco spettacolare. Con Duvan Zapata in campo solo al 60' e Muriel in panchina per tutto l'incontro. Giovedì, contro un Venezuela pieno zeppo di problemi, i cafeteros possono già ipotecare la qualificazione alla prossima fase.

Il tabellino delle partite

Brasile-Venezuela 3-0 (primo tempo 1-0)

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi (46' Alex Sandro); Paquetá (46' Everton Ribeiro), Casemiro, Fred (85' Fabinho); Gabriel Jesus (85' Vinicius Junior), Richarlison (65' Gabigol), Neymar. Ct. Tite

Venezuela (5-4-1): Graterol; Gonzalez (92' Hernandez), La Mantia, L. Martinez, Del Pino, Cumana; J. Martinez, Moreno, Manzano (77' Celis), Casseres (84' Castillo); Aristeguieta (77' Cordova). Ct. Peseiro

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Gol: 23' Marquinhos, 64' rig. Neymar, 89' Gabigol

Ammoniti: Renan Lodi, Gabigol, Manzano, Del Pino

Espulsi: nessuno

Cardona esulta in Colombia-Ecuador, Copa America Credit Foto Getty Images

Colombia-Ecuador 1-0 (primo tempo 1-0)

Colombia (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, Murillo (82' D. Sanchez), Moreno (45' Tesillo); Cuadrado, Barrios, Uribe (61' Perez), Cardona (82' Cuellar); Borja (61' Zapata), Borré. Ct. Rueda

Ecuador (4-4-2): Ortiz; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Plata (69' Ay. Preciado), Mendez, M. Caicedo (80' Diaz), Martinez (59' Mena); Valencia, Estrada (69' J. Caicedo). Ct. Alfaro

Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Gol: 42' Cardona

Ammoniti: Uribe, Muñoz, Valencia, Borré

Espulsi: nessuno

Il giocatore del giorno

Marquinhos. Ci ha preso gusto, l'ex romanista. Tre gol in Ligue 1, altrettanti in Champions League, quindi l'intervento sporco sottomisura che stappa la gara col Venezuela. La prima rete della Copa America 2021 è sua.

Consigli per gli acquisti

Piero Martín Hincapié. 19 anni compiuti a gennaio, centrale difensivo del Talleres (Argentina). Elemento strutturato nel fisico, personalità da vendere, un buon piede sinistro nonostante qualche tremolio iniziale. Era all'esordio assoluto nella Nazionale maggiore dell'Ecuador, ma se ne sono accorti in pochi.

Paolo Rossi, la tripletta al Brasile che lo rese eroe

Qualificazioni mondiali America del Sud Bolivia: presidente federale arrestato allo stadio 13/11/2020 A 12:03