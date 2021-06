Il commento della nottata

Dopo le polemiche, le minacce di ammutinamento, i casi continui di Covid nelle Nazionali partecipanti, la Copa America prende il via. E il Brasile impone immediatamente la legge del più forte, passando senza brillare troppo su un Venezuela privo causa virus di mezza squadra. Decidono le reti di Marquinhos, a segno nel primo tempo, Neymar su calcio di rigore (iniziativa in area di Danilo e intervento falloso di Cumana ai suoi danni) e infine Gabigol, che a pochi secondi dalla fine rende più rotondo il risultato finale. Evidente la differenza tecnica tra le due nazionali, amplificata dalle assenze venezuelane. La Seleção sfiora più volte il vantaggio e poi il raddoppio, apparecchiando un successo piuttosto scontato. Mentre Alisson, in pratica, non deve mai lavorare. Primi 3 punti, primi avvertimenti alle avversarie.

Il tabellino

Brasile-Venezuela 3-0 (primo tempo 1-0)

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi (46' Alex Sandro); Paquetá (46' Everton Ribeiro), Casemiro, Fred (85' Fabinho); Gabriel Jesus (85' Vinicius Junior), Richarlison, Neymar. Ct. Tite

Venezuela (5-4-1): Graterol; Gonzalez (92' Hernandez), La Mantia, L. Martinez, Del Pino, Cumana; J. Martinez, Moreno, Manzano (77' Celis), Casseres (84' Castillo); Aristeguieta (77' Cordova). Ct. Peseiro

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Gol: 23' Marquinhos, 64' rig. Neymar, 89' Gabigol

Ammoniti: Renan Lodi, Gabigol, Manzano, Del Pino

Espulsi: nessuno

In aggiornamento (alle 2 Colombia-Ecuador)...

