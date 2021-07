Ancora Luis Diaz. Sempre Luis Diaz. Non poteva che essere lui, il migliore della Colombia in questa Copa America, a regalare il terzo posto finale ai cafeteros contro un Perú che a lungo ha creduto di poter tornare sul podio dopo il secondo posto del 2019. A Brasilia finisce 3-2, ed è una gara dalle mille emozioni. La risolve al quarto minuto di recupero l'esterno del Porto, che con una gran botta da fuori area non lascia scampo a Gallese. In precedenza i peruviani erano passati in vantaggio alla fine del primo tempo con Yotun, si erano fatti raggiungere da un calcio di punizione di Cuadrado, avevano colpito una traversa con Lapadula, erano stati rimontare da Diaz e avevano trovato la forza di pareggiare con il solito Lapadula. Tutto inutile. Il sigillo finale di Diaz significa terzo posto per la Colombia e quarto per il Perú. E ora, il pensiero è tutto per Brasile-Argentina.

Tabellino

Colombia-Perú 3-2 (primo tempo 0-1)

Colombia (4-4-2): Vargas; Medina, Mina (55' D. Sanchez), Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios (93' Muriel), Cuellar (83' Borré), Diaz; Cardona (46' Chará); Zapata (55' Borja). Ct. Rueda

Perú (4-2-3-1): Gallese; Corzo (78' Lora), Ramos, Santamaria, Lopez; Tapia (24' Cartagena), Yotun; Carrillo, Peña (78' Ormeño), Cueva (69' Garcia); Lapadula. Ct. Gareca

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Gol: 45' Yotun (P), 49' Cuadrado (C), 66' Diaz (C), 82' Lapadula (P), 94' Diaz (C)

Ammoniti: Cardona, Cueva, Barrios, Carrillo, Murillo

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

28' – Lapadula a un passo dal vantaggio: Cueva ne premia il taglio in area, ma l'attaccante del Benevento tocca a lato davanti al portiere Vargas.

33' – Palla vagante in area e destro incrociato del liberissimo Diaz: Gallese è però sulla traiettoria e blocca il pallone.

39' – Peña si incunea perfettamente in area, salta anche Vargas ma con la porta quasi sguarnita, anche se da posizione piuttosto defilata, spara alto.

45' – GOL DEL PERÚ. Altra gran ripartenza di Cueva, che tocca per l'inserimento in area di Yotun: sinistro imparabile davanti a Vargas e 1-0.

49' – GOL DELLA COLOMBIA. Punizione perfettamente calciata da Cuadrado, che supera la barriera e infila il primo palo. 1-1.

52' – Centro dalla trequarti in area di Cuadrado e stupenda semirovesciata di Diaz, che trova il riflesso in angolo di Gallese.

58' – Gran giocata di Lapadula, che rientra dal fondo sul sinistro e spara un pallone che colpisce la traversa ed esce.

61' – Altro destro incrociato pericolosissimo di Cuadrado: Gallese si salva nuovamente respingendo la conclusione.

66' – GOL DELLA COLOMBIA. Diaz trova spazio in contropiede, lanciato addirittura da Vargas, si presenta davanti a Gallese e lo fulmina con un interno imparabile.

82' – GOL DEL PERÚ. Angolo da destra di Garcia, Lapadula svetta più in alto di tutti e di testa non dà scampo a Vargas.

94' – GOL DELLA COLOMBIA. Luis Diaz prende palla al limite dell'area, si accentra e con un portentoso destro sotto l'incrocio regala il 3-2, la vittoria e il terzo posto alla Colombia.

La statistica chiave

Il nuovo capocannoniere della Copa America, assieme a Leo Messi, è proprio Luis Diaz. Alle spalle della coppia, con tre centri, c'è Gianluca Lapadula, a segno anche questa notte.

Il migliore

Luis Diaz. Il migliore della partita o della Copa America della Colombia? Entrambe le cose. E dunque è giusto che sia lui, con una doppietta decisiva, a regalare ai suoi il terzo posto finale.

Il peggiore

Duvan Zapata. Male, ancora una volta. Come in tutta la Copa America. Finalina deludente, bilancio sconfortante: zero gol.

