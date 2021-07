Il commento della nottata

A dispetto del risultato non convince fino in fondo, l'Argentina. Ma vince. E a questo punto della Copa America è più o meno l'unica cosa che serve. Il 3-0 all'Ecuador consente all'Albiceleste di approdare in semifinale, con il sogno di alzare un trofeo che a Buenos Aires non vedono dal lontano 1993. Apre un gol di Rodrigo De Paul, che a 5 minuti dall'intervallo riceve in area da Messi e, con il portiere fuori dai pali dopo un contrasto con Nico Gonzalez, mette dentro da pochi passi. In precedenza l'Argentina aveva sfiorato più volte il vantaggio, con Lautaro Martinez ma soprattutto con Messi (palo). Dopo il vantaggio, però, si chiude e dà fiato alle speranze dell'Ecuador. Che sprizza energia, ci prova, sfiora il pareggio ma senza trovarlo. E nel finale si becca il 2-0 di Lautaro Martinez, servito ancora da Messi, e pure il 3-0 della Pulce su punizione, con tanto di rosso per Hincapié.

Messi passa, Suarez e Cavani no. Ai calci di rigore, la Colombia estromette l'Uruguay dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e in semifinale affronterà proprio l'Argentina. Match non esaltante a Brasilia, con poche iniziative da raccontare da una parte e dall'altra. Le più interessanti capitano sul piede sinistro e poi sulla testa di Duvan Zapata, nel primo e nel secondo tempo: in entrambi i casi Muslera si oppone bravamente ai tentativi del centravanti atalantino. Il cui collega Muriel, invece, non trova la porta con un paio di conclusioni pericolose. Dal dischetto, la Colombia è precisissima (quattro esecuzioni, altrettante trasformazioni) e l'Uruguay no: il grande protagonista è Ospina, che respinge il destro di Gimenez e il sinistro di Viña consentendo al sogno cafetero di rimanere vivo.

Il tabellino delle partite

Uruguay-Colombia 0-0 (2-4 d.c.r.)

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Viña; Vecino, Valverde (80' Caceres), Bentancur; De Arrascaeta (68' Torres); Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

Colombia (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Borré (87' Borja), Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Muriel (67' Chará). Ct. Rueda

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Gol: -

Rigori: Zapata gol, Cavani gol, D. Sanchez gol, Gimenez parato, Mina gol, Suarez gol, Borja gol, Viña parato

Ammoniti: Godin

Espulsi: -

Argentina-Ecuador 3-0 (primo tempo 1-0)

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes (71' G. Rodriguez), Lo Celso (70' Di Maria); Messi, L. Martinez (94' Aguero), N. Gonzalez (83' Tagliafico). Ct. Scaloni

Ecuador (4-4-2): Galindez; An. Preciado (83' Campana), Arboleda, Hincapié, Palacios (46' Plata); Mena, Franco (70' M. Caicedo), Gruezo (46' Estrada), Mendez, Estupiñan; E. Valencia. Ct. Alfaro

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Gol: 40' De Paul, 84' L. Martinez, 93' Messi

Ammoniti: An. Preciado, Franco, Estupiñan, Otamendi, N. Gonzalez

Espulsi: Hincapié al 92'

Il giocatore del giorno

David Ospina. In attesa di capire se rimarrà al Napoli o se dovrà cercarsi un'altra destinazione, eccolo diventare l'uomo copertina della Colombia. Una prodezza sul destro dal dischetto di Gimenez prima, un'altra prodezza su Viña poi. In assenza dello squalificato Cuadrado, l'eroe cafetero è lui.

Consigli per gli acquisti

Gonzalo Plata. 20 anni, esterno mancino che ama partire da destra per accentrarsi sul piede migliore, nella scorsa stagione ha vinto il campionato portoghese con lo Sporting, anche se si è diviso tra prima e seconda squadra. Nonostante il ko, il suo ingresso all'intervallo ha cambiato completamente le carte in tavola nell'attacco di Alfaro. Interessante.

Il quadro delle semifinali

Perú-Brasile

Colombia-Argentina

