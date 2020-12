In Copa del Rey, match dei 64esimi di finale, Marino-Cornellà hanno iniziato a gicare alle ore 23.30, nonostante il fischio d'inizio fosse fissato ben tre ore prima. Il motivo è davvero originale, quanto mai assurdo: la compagnia aerea della squadra ospite aveva smarrito i bagagli con le divise ufficiali da gara, causando un danno incredibile al Cornellà. Fortunatamente, non essendo presenti tifosi allo stadio, il Marino ha accettato di aspettare l'arrivo di un altro aereo che portasse tutti i completi necessari per scendere in campo.