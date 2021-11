Ecco una di quelle storie che solo lo sport può regalare: succede che in Spagna, la Real Sociedad - capolista (finora) e vincitrice della Copa del Rey 2020 - si ritrovi ad affrontare proprio nella coppa nazionale una squadra che si chiama CF Panaderia Pulido Vega de San Mateo. Si tratta di un club dell'isola delle Gran Canarie che milita in quarta divisione e che porta il nome dello storico panificio del piccolo paese di settemila abitanti.

"Un sogno che diventa realtà"

Dopo aver ottenuto pochi mesi fa la promozione in quarta divisione, il popolo di Vega San Mateo ora non vede l'ora di affrontare una big come la Real Sociedad. Una storia che ha quasi dell'incredibile quella della Panaderia Pulido, società fondata quasi cent'anni fa - nel 1923 - partendo da una piccola attività in stile cooperativa.

Da allora la squadra è passata di generazione in generazione all'interno della famiglia Pulido, la cui attività di panetteria conta sei stabilimenti sull'isola delle Canarie (che conta un totale di 8mila abitanti) ed è uno dei business di più successo. Dal 1993 è poi subentrata la squadra locale di calcio: da allora, a piccoli passi, la squadra è salita di categoria, fino alla promozione in quarta categoria.

Della squadra, tuttavia, solo Rubén Silva risiede a Vega, perché il resto dei giocatori proviene dai comuni limitrofi o vive a Las Palmas e nel sud dell'isola. L'allenatore è lo spagnolo-venezuelano Juan Carlos Socorro, leggenda negli anni novanta all'UD Las Palmas: la presenza di questo allenatore contribuisce al fatto che numerosi giocatori del club giallorosso vengano dati in prestito al Pulido, il "club del pane ricco e del calcio emozionante".

Il campo sarà un problema

In panetteria il telefono ora naturalmente non smette di squillare: una squadra che ha una budget di 480.000 euro spera di coprire parte della stagione con gli introiti di questo scontro con la Real Sociedad. C'è un problema però: lo stadio che dovrà ospitare la partita può contenere solo 600 persone, quindi il presidente Armando Santana, sta già lavorando per trovare uno stadio alternativo, che con tutta probabilità sarà lo stadio dell'UD Las Palmas. Poco male, tutti sull'isola sono pronti per l'evento del secolo.

