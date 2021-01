Calcio

Copa Libertadores Palmeiras, Felipe Melo senza freni: secchiata d'acqua all'allenatore in conferenza

COPA LIBERTADORES - La rete realizzata al 99esimo minuto da Breno Lopes, nella finale tra Palmeiras e Santos, ha consentito ai 'Verdão' di alzare il trofeo dopo 22 anni. In sala conferenze esplode una gioia senza freni per la seconda Copa Libertadores del club brasiliano e Felipe Melo, ex di Juventus e Inter, non si tira certo indietro...

