Sono giorni di tensione e preoccupazione per Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano, vecchia conoscenza della Serie A per avere indossato la maglia del Milan dall'estate 2015 al gennaio 2017 senza lasciare il segno (solo 6 gol per lui in rossonero), ha dovuto lasciare in fretta e furia la festa del Palmeiras dopo la vittoria sul Santos in finale di Copa Libertadores. Luiz Adriano, che insieme ai compagni di squadra si stava gustando il trionfo insieme a tanti tifosi (assembrati e senza mascherina) è stato infatti avvertito della positività al Covid-19 della baysitter dei suoi figli e si è dovuto recare in ospedale dove la sfortunata donna si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.