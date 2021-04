Un comodo appoggio a porta vuota di sinistro per entrare nella storia del calcio sudamericano dalla porta principale. Ângelo Gabriel, attaccante esterno classe 2004 in forza al Santos, grazie al gol messo a segno contro il San Lorenzo è diventato il marcatore più giovane di sempre in Copa Libertadores. A 16 anni, 3 mesi e sedici giorni: ultimo Menino da Vila a emergere dal floridissimo vivaio del club dell’omonima città brasiliana, nello Stato di San Paolo.

La classifica (Copa Libertadores)

Calciomercato 2020-2021 Il City blinda De Bruyne, il campione sottovalutato 31 MINUTI FA

16 (anni) e 106 (giorni) Ângelo Gabriel (Santos)

16-217 Juan Carlos Cárdenas (Racing)

16-307 Julio César Enciso (Libertad)

16-315 Juan Madruñero (Barcelona)

La classifica (Champions)

17 anni 40 giorni: Ansu Fati

17 anni 195 giorni: Peter Ofori-Quaye

17 anni 216 giorni: Mateo Kovačić

17 anni 218 giorni: Cesc Fàbregas

17 anni 218 giorni: Bojan Krkić

17 anni 241 giorni: Martin Klein

17 anni 263 giorni: Breel Embolo

17 anni 300 giorni: Aaron Ramsey

17 anni 330 giorni: Pedri

17 anni 352 giorni: Karim Benzema

che resisteva da 60 anni e con la maglia del suo club era già diventato il secondo più giovane debuttante nella storia alle spalle di Coutinho. Sentiremo ancora sicuramente parlare di lui, anche perché mister Ariel Holan sta dimostrando di credere nelle sue capacità. Insomma, se da una parte Attaccante esterno, può svariare su tutto il fronte ma preferisce agire da destra. Al Santos sta facendo incetta di record di precocità: ha rotto un primato - quello di Cardenas del Racing -e con la maglia del suo club era già diventato il secondo più giovane debuttante nella storia alle spalle di Coutinho. Sentiremo ancora sicuramente parlare di lui, anche perché mister Ariel Holan sta dimostrando di credere nelle sue capacità. Insomma, se da una parte Vinicius incanta sui palcoscenici della Champions League , Oltreoceano c'è un altro giovane (giovanissimo!) brasiliano che la porta la vede eccome...

Messi premiato per il record di presenze con il Barcellona

Calcio Pesce d'aprile: "Sei esonerato". Lui si offende e si dimette sul serio 41 MINUTI FA