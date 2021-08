Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores tra Atlético Mineiro-River Plate, Matías Zaracho ha deciso di candidarsi al FIFA Puskas Award (il premio per il gol più bello dell'anno). Al minuto 22 del primo tempo, grazie ad un isolamento di Hulk sulla destra, che ha prodotto cross a centro area, l'argentino (classe 1998) ha estratto il coniglio dal cilindro con una rovesciata in corsa che ha bucato le mani di Franco Armani. Una gol-perla che ha dato il via al 3-0 con cui i brasiliani - dopo l'1-0 dell'andata - hanno centrato la semifinale dove affronteranno il Palmeiras.

